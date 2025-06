Ooit straalde landhuis Burgst grandeur uit, nu is alleen nog een ruïne over

1/3 Landhuis Burgst is na een brand veranderd in een ruïne (beeld: Omroep Brabant).

"Het huis is niet bijzonder, daar zijn er wel meer van", zei oud-directeur René Bastiaanse van het Brabants Historisch Informatie Centrum ooit over het monumentale huis op landgoed Burgst. "Maar", voegde hij er meteen aan toe, "het ligt prachtig in het groen op een soort enclave in de Bredase woonwijk Haagse Beemden. Het straalt grandeur uit." Na 235 jaar is dit monumentale landhuis zaterdagnacht compleet verwoest door brand.

Ruim twintig jaar geleden bezocht historicus René Bastiaanse het landgoed voor het programma 'De Wandeling' van Omroep Brabant. In de aflevering van het programma krijgt hij een uniek kijkje in het nu verwoeste huis. Om daar überhaupt te komen, moet hij door een hek dat voor de gelegenheid open is. Het landgoed telde in 2001 op dat moment 12 hectare, maar was ooit 450 hectare (meer dan 600 voetbalvelden) groot. Ondanks dat het grondgebied nog maar een fractie is van wat het ooit was, is het toch een aardige tippel voordat het landhuis opdoemt tussen de bomen. In 1790 werd het pand gebouwd door Cornelis Nahuys, de heer van Burgst. Het landgoed zelf is ouder en gaat terug naar de twaalfde eeuw.

Als René het huis beschrijft, wijst hij op de voordeur in het midden van het landhuis, waar je eerst door twee massieve pilaren moet lopen. Aan de zijkanten van het huis zijn twee bijgebouwen gebouwd voor het personeel. "Er waren tussen de tien tot veertien bedienden actief in die tijd", weet René. In het huis herinneren schilderijen en meubilair aan het verleden. In de gang hangt een groot schilderij met zeezicht. "Dit is speciaal op maat gemaakt. Dit soort woningen is zo groot en heeft zulke grote muren, dat schilderijen speciaal gemaakt werden om die muren aan te kleden." Bekijk hier hoe het huis er in 2001 vanbinnen uitzag:

Meer van De Wandeling zien? Kijk oude afleveringen van het programma via Brabant+. Helemaal boven op zolder, na zeker drie verdiepingen te zijn gestegen, zijn verschillende kamertjes. Alles is hier kleiner en de plafonds zijn laag. "Hier woonden ook bedienden", weet René. "Het is hier minder comfortabel, het is er donker en er is geen verwarming." Dit alles is nu weg en een rokende ruïne is wat achterblijft. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Er waren achttien mensen in het pand aanwezig toen het vuur uitbrak, zij zijn allemaal opgevangen door de brandweer. Maandag gaat de politie onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Bekijk hier beelden van de brand van zaterdagnacht: