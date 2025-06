Brand in tussenwoning, buurt moet ramen en deuren sluiten

In een tussenwoning aan de Dennenbroek in Breda woedt brand, daar komt heel veel rook bij vrij. Buurtbewoners wordt geadviseerd om deuren en ramen te sluiten.

De brandweer is rond tien over zes uitgerukt. De brand begon in het huis maar waar precies weet een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant nog niet.