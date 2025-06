Vrouw (92) overvallen in huis, criminele familie voor de rechter

Een 92-jarige vrouw uit Heusden heeft de schrik van haar leven gekregen toen ze eind september vorig jaar thuis werd overvallen. Een groep mannen bedreigde haar en nam waardevolle spullen mee. De vrouw is niet het enige slachtoffer van de criminele bende uit Lelystad. Maandag en de komende dagen zitten ze voor de rechter in Den Bosch.

Met zes verdachten (tussen de 22 en 33 jaar oud), vijf advocaten en acht agenten van de parketpolitie is het druk in de rechtszaal. Verdachten Koja J., Juliano J. en Boban J. zijn broers van elkaar. Gary P., Piliwano P. en Lorenzo P. zijn hun neven. Dinsdag schuift Ivanuska J., de zus van de broers, nog aan. En ook de laatste verdachte, Serge K., dat geen familielid is. De broers en neven worden onder andere verdacht van een overval op de 92-jarige vrouw uit Heusden. Zij werd midden in de nacht thuis overvallen door de vijf mannen. Ze werd bedreigd en een van de mannen hield haar vast bij haar schouder. Haar ringen, waaronder haar trouwring, werden van haar vingers getrokken.

Lees ook Hoogbejaarde vrouw gewond bij overval: weer verdachte opgepakt

Eerder in juni was het ook al raak, maar toen bij een 78-jarige vrouw uit Wijhe. Zij kreeg rond zeven uur ‘s avonds een telefoontje van een nepagent. Ze moest voor de veiligheid haar bankgegevens, pinpasjes en sieraden pakken. Rond tien uur kwam een man haar juwelen ophalen en rond half 1 kwam een andere man de rest ophalen.

De 78-jarige vrouw is sindsdien niet alleen haar trouwring en allerlei familiejuwelen kwijt, maar ook het vertrouwen in de mensheid. De beroving heeft haar jaren ouder gemaakt. “Plus een deuk in mijn zelfvertrouwen”, leest de voorzitter uit haar verklaring voor. “En de verzekering keert niets uit, want ik heb alles zelf afgegeven.” Twee van de mannen worden ook nog verdacht van het bezit van 3000 xtc-pillen en cobra's. En vier van de mannen staan terecht voor het in elkaar slaan van een man in Den Bosch. Het slachtoffer werd vervolgens beroofd van zijn auto.

Lees ook Man (28) in elkaar geslagen als hij spullen wil verkopen