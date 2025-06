Onderzoek loopt naar brand in landhuis: bewoners waren gezin en migranten

Het onderzoek naar de brand in het monumentale landhuis aan de Burgstsedreef in Breda is in volle gang. Die brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag. De politie doet onderzoek en surveilleert streng: niemand mag naar het huis toe. De gemeente wacht het onderzoek af. Daarna gaat ze bepalen wat er met het huis moet gebeuren.

"Ik was binnen toen de brand begon. Het was midden in de nacht en ik werd wakker van een vieze geur", vertelt een man die maandagmorgen bij het huis staat. Hij is een Poolse arbeidsmigrant. "Ik heb geen idee hoe de brand is ontstaan, we lagen allemaal te slapen."

De man woonde met ongeveer twaalf arbeidsmigranten uit Polen en Belarus in twee 'huisjes' die vastzaten aan de villa. "De eigenaar woonde samen met zijn gezin in de grote villa", vertelt de man. De eigenaar zelf heeft nog niet gereageerd.

De Poolse man heeft nog geprobeerd het vuur te blussen, maar dat lukte niet. "Het begon in de hoek van ons huisje, maar sloeg heel snel over naar de villa. Binnen een half uur was er geen redden meer aan. We stonden midden in de nacht zonder spullen in de bossen."

"Ik ben er helemaal kapot van, zeker ook voor de eigenaar."