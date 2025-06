Man die baby zou hebben gedood vrijgelaten, ouders zijn woest

Joel C. (27) uit Eindhoven, die sinds februari vastzit voor de dood van baby Jayvano uit Helmond mag de cel uit. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag besloten na een zeer emotionele zitting. De vader en moeder van de overleden baby reageerden woedend op de beslissing van de rechtbank om ‘die kindermoordenaar vrij te laten’.

De spanning was voor deze eerste tussentijdse zitting al goed te merken. Op de gang hadden zich enkele tientallen mensen verzameld, die precies wilden horen hoe deze eerste zitting zou verlopen. De familie ziet Joel C. zeker wel als schuldige en schaart zich achter de ouders. Veel mensen reageerden emotioneel op alle gruwelijke details die in de rechtszaal waren te horen. De ouders van Jayvano waren, zo blijkt, vorig jaar even uit elkaar na de geboorte van hun vierde kind. Ondertussen trok de moeder met Joel C. uit Eindhoven op. Hij was, volgens het Openbaar Ministerie, op 2 februari van dit jaar als laatste bij baby Jayvano en daarna bleek het nog maar 3,5 maanden oude baby’tje zwaar hersenletsel te hebben en dertien gebroken ribben. En dat kan alleen maar door zwaar geweld, aldus de officier van justitie. “Dit letsel past niet bij een huis-, tuin- en keukenongeluk, maar wijst op het shaken baby syndroom”, aldus de officier. En de gevolgen van zo’n zware mishandeling komen volgens haar ook meteen aan het licht en niet pas na een paar dagen. Ziekenhuis

De officier van justitie ziet Joel C. als verdachte omdat hij de laatste was die bij baby Jayvano was, voor die slap werd en wegviel. Het kindje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, waar het uiteindelijk op 7 februari overleed.

De vader en moeder zaten naast elkaar op de voorste rij in de volle rechtszaal. Verdachte Joel C. was echter niet gekomen en liet zich vertegenwoordigen door zijn twee advocaten. De moeder van Jayvano was heel emotioneel. De vader zat te trillen van boosheid en emotie tijdens de zitting van ruim een uur en werd scherp in de gaten gehouden door drie agenten van de parketpolitie.

Toen de rechtbank na een schorsing besloot Joel C. vrij te laten, kon de vader zich niet meer beheersen en sprong schreeuwend op en baande zich een weg naar buiten. Vanaf de gang bedreigde hij de advocaten van C. nog, die daarna via een andere deur naar buiten werden geleid. Andere verdachten

Die advocaten hadden daarvoor bepleit dat er ook andere verdachten zouden kunnen zijn. Baby Jayvano zou een dag voordat ‘ie naar het ziekenhuis werd gebracht al niet lekker zijn geweest. En de mogelijkheid van een andere verdachte is volgens de advocaten nog niet goed onderzocht. Omdat onderzoek nog heel lang kan gaan duren, vonden zij dat Joel C. niet langer in voorarrest zou moeten blijven. En de rechtbank ging daar in mee. “Er zijn geen getuigen”, constateerde de rechtbank. “Ook is het tijdstip waarop er iets gebeurd zou zijn niet duidelijk. Het dossier laat daarom ook ruimte voor andere scenario’s en dat moet goed worden onderzocht.” Hersenonderzoek

Alleen al het hersenonderzoek van baby Jayvano zal zeker negen maanden in beslag nemen. Daarom zal de zaak zeker niet voor de zomer van volgend jaar inhoudelijk kunnen worden behandeld. En dus vond de rechtbank het niet redelijk om C. zo’n lange tijd nog vast te houden. En zo eindigde deze eerste zitting in een tranendal en met veel gescheld. Duidelijk werd dat de ouders en de overige familie van baby Jayvano Joel C. wel zien als de degene die de dood van de baby op zijn geweten heeft, al waren op de gang ook andere geluiden te horen. De volgende tussentijdse zitting in deze zaak is op 20 augustus.