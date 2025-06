Nieuwe datum strafzaak bekend na dodelijk ongeluk met Stint

De nieuwe datum voor de strafzaak tegen twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de elektrische bolderkar, waarin vier kinderen verongelukten in Oss in 2018, is bekend. "De zittingen zijn gepland op 9, 10, 11, 15, 16 en 17 december dit jaar", meldt het Openbaar Ministerie (OM) na vragen van Omroep Brabant. De uitloopdag is op 19 december.

De zittingen tegen de twee leidinggevenden van de bedrijven zouden eigenlijk in maart en april al plaatsvinden, maar werden toen uitgesteld. De reden was dat de verdediging vier nieuwe rapporten had ingestuurd. Het ging onder andere om technische onderzoeken. Het OM wil die rapporten nog verder bekijken en onderzoeken.