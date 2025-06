Aangifte van mishandeling kippen in hertenkamp

Beheerder Theo Slaats van het Mierlose Hertenkamp waar vrijdagavond dieren zijn mishandeld, heeft aangifte gedaan bij de politie. Twee jongens gooiden vrijdagavond met kippen in het hertenkamp. Op bewakingsbeelden is te zien dat ze het kippenhok binnendringen en even later met kippen in hun handen naar buiten komen. Ze gooiden de dieren naar elkaar toe.

De beheerder zegt contact te hebben gehad met de ouders van een van de jongens. Die vertelden hem dat hun zoon een week straf krijgt. "Maar of dat waar is, kan ik niet controleren. Dus heb ik toch maar aangifte gedaan bij de politie", aldus Theo.

Hij vindt de dierenmishandeling afschuwelijk. "Mijn maag draaide om bij het zien van de beelden". Volgens de dierenverzorger is er al langer overlast van hangjongeren rond de molen in Mierlo. Dat de dieren daar nu de dupe van zijn geworden, maakt hem kwaad. Theo denkt dat de kippen hier nog dagen lang stress van hebben. Theo werd vrijdagavond gebeld door omwonenden die de dierenmishandeling zagen gebeuren. Hij ging snel naar het hertenkamp en zag daar een groep jongeren. "De groep wees een jongen aan. Hij zei dat hij alleen over het hek was geklommen en verder niks had gedaan. Ik heb hem bij de lurven gegrepen en op zijn fiets weggestuurd", vertelde de beheerder eerder tegen Omroep Brabant. "Hij had geluk dat ik de beelden toen nog niet had gezien."

Het Mierlose Hertenkamp ligt naast de molen, waar bewakingscamera's hangen (foto: Gemeente Geldrop-Mierlo).