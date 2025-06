OM wil recordbedrag van 221 miljoen euro van Bolle Jos

Het Openbaar Ministerie eist ruim 221 miljoen euro van veroordeeld drugshandelaar Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos uit Breda. Dat maakte het OM maandag bekend.

Het bedrag is onder meer gebaseerd op investeringen van Bolle Jos in veertien drugstransporten, met een totaal van 14.000 kilo in nog geen jaar tijd. Het gaat om een recordbedrag. Niet eerder werd zoveel geld van een veroordeelde crimineel gevorderd.

De rechter bepaalt op 14 juli of hij dat daadwerkelijk moet gaan betalen.

Jos Leijdekkers (33) uit Breda is de meest gezochte crimineel van Nederland en al jaren voortvluchtig. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel en is vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar cel.