Deze PSV-trainers maken kans op hoogste trainersprijs

Peter Bosz houdt aan het voorbije seizoen mogelijk nog een prijs over. De trainer van landskampioen PSV maakt kans op de Rinus Michels Award. Dit is de prijs voor de beste coach van het afgelopen voetbaljaar.

Ook bij de vrouwen is de PSV-trainer in de race voor deze titel: Roeland ten Berge. Zijn ploeg moest zowel in de strijd om het landskampioenschap als in het bekertoernooi de eer laten aan FC Twente.

Concurrenten voor Bosz

De kans bestaat dus dat Bosz net als vorig seizoen de schaal pakt en wordt uitgeroepen tot beste trainer. Hij heeft drie concurrenten. Dat zijn de inmiddels bij Ajax, de nummer twee van de Eredivisie, vertrokken Francesco Farioli, Ron Jans, die met FC Utrecht als vierde eindigde in de Eredivisie, en Paul Simonis, de trainer van bekerwinnaar Go Ahead Eagles.