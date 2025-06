Nederlandse geletruidragers nog een laatste keer in het zonnetje gezet

Een bijzondere wielerklassieker maakt een eenmalige comeback in de gemeente Rucphen. Het gaat om de Yellow Jersey Classic. De wielerronde is een eerbetoon aan gerenommeerde wielrenners die ooit de gele leiderstrui droegen in de Tour de France.

De Yellow Jersey Classic wordt georganiseerd door voormalig wielrenner Rini Wagtmans, in samenwerking met vrijwilligers en de gemeente Rucphen. De klassieker staat geheel in het teken van zowel mannelijke als vrouwelijke Nederlandse geletruidragers.