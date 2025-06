Wilders stapt uit het kabinet, dit vindt de kiezer in het PVV-bolwerk

Het kabinet is gevallen. Geert Wilders trok dinsdagochtend de stekker uit de coalitie. In de gemeente Rucphen, waar de PVV bij de verkiezingen van 2023 op flinke steun kon rekenen, reageren inwoners verdeeld op het vertrek van de partij uit de landelijke regering. Toch lijkt het niemand écht te verbazen.

Waar sommige kiezers in Rucphen de schuld leggen bij Wilders zelf, hij zou te koppig zijn en geen water bij de wijn willen doen, vinden anderen juist dat de andere partijen hem te veel in de weg hebben gezeten. "Wilders had gewoon gelijk", zegt een vrouw gefrustreerd. "Hij deed het gewoon goed, maar ze hebben hem allemaal tegengewerkt." De volgende keer zal ze dus weer op de partij stemmen, en ze hoopt dat hij dan wel dingen voor elkaar krijgt.

"Dat die clubs het einde van hun termijn niet zouden halen, dat zag iedereen hier al van mijlenver aankomen", zegt een vrouw in het centrum van Rucphen terwijl ze haar boodschappentassen in de auto laadt. "Met die man valt gewoon niet te regeren."

Maar dat Wilders zijn tienpuntenplan voor streng asielbeleid niet volledig uitgevoerd kreeg, vinden anderen onvoldoende reden om op te stappen. "Juist nu was de mogelijkheid om dingen voor elkaar te krijgen", zegt een man op straat in Sint Willebrord die bij de lokale VVD actief is. "Maar hij wilde per se dat het nu meteen geregeld werd en dreef zijn eigen zin door, zonder open te staan voor een debat", vult hij aan. “Dat is niet hoe de democratie werkt in Nederland."

De reacties in Rucphen lopen uiteen. Een vrouw zegt erg opgelucht te zijn. "Eindelijk", zegt ze triomfantelijk, als ze hoort dat Wilders is opgestapt. Zij had niet op hem gestemd en is 'blij dat hij weg is'.