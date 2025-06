McDonald's-terrein afgezet omdat man met 'vuurwapen' rondloopt

De parkeerplaats van de McDonald's in Veghel is maandagochtend korte tijd door de politie afgesloten, omdat een man in legerkleding daar met een wapen zou hebben rondgezwaaid. De politie gebruikte een taser bij de aanhouding.

Omstanders belden de politie. Die reed vervolgens met drie politiewagens naar het terrein toe. Meerdere agenten gingen met getrokken wapen op de man af. "Omdat we niet wisten wat hij bij zich had, zagen we de verdachte als vuurwapengevaarlijk en dan handelen we op die manier", vertelt een woordvoerder.