Na brandbom bij cafetaria weer geweld in dezelfde straat, zaak gesloten

Nadat cafetaria Ceder aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal vorige week werd gesloten vanwege een explosie, is in diezelfde straat nu ook een tweede horecazaak gesloten. Dat heeft de burgemeester maandag besloten, omdat er afgelopen weekend 'meerdere geweldsincidenten' zijn gebeurd.

Om welke zaak het precies gaat, is onduidelijk. Vrijdag werd een andere horecagelegenheid aan de Rembrandtgalerij, Cafetaria Ceder, al voor twee weken gesloten nadat er die nacht een brandbom afging.

De nieuwe geweldsincidenten op de Rembrandtgalerij vonden het afgelopen weekend plaats bij een tegenovergelegen horecagelegenheid. Volgens de burgemeester gaat het om verschillende incidenten, waarbij mogelijk ook gebruik is gemaakt van vuurwerk. Te groot risico

Volgens de burgemeester is het risico op herhaling en het gevaar voor de omgeving te groot. Het restaurant is daarom sinds maandag dicht. Dat is geen straf voor de eigenaar, maar een beschermende maatregel voor de omgeving, aldus de gemeente.

