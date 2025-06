Buma Award voor Jacqueline Govaert: 'Dubbel en dwars waard'

'I Would Stay'. Dit was in 2000 het liedje waarmee het Tilburgse Krezip doorbrak. Hét gezicht en geluid van deze band is al meer dan 25 jaar lang Jacqueline Govaert. Deze maandagavond werd ze hiervoor onderscheiden met de Buma Lifetime Achievement Award.

Het was voor de 43-jarige Jacqueline geen verrassing dat ze in het Internationaal Theater Amsterdam de prijs kreeg overhandigd. Een enorme verbazing bij haar was er wel toen Krezip-collega Annelies Kuijsters haar onlangs met het nieuws overviel in een uitzending van RTL Boulevard. De prijs is een erkenning voor haar blijvende bijdrage aan de Nederlandse popmuziek en haar rol als artistiek kompas voor een hele generatie muziekliefhebbers en makers, zo klinkt het officieel.

Tijdens het Buma Awards Gala worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd in diverse categorieën. Jacqueline Govaert was een van de vele artiesten die werden onderscheiden. En daar was, ‘ondanks’ haar leeftijd, alle reden voor. "Ze is nog jong voor een Lifetime Achievement Award, maar die komt haar dubbel en dwars toe", zo lichtte directeur Frank Helmink van Buma Cultuur toe.

De voormalige studente van de Rockacademie in Tilburg heeft dan ook een loopbaan om u tegen te zeggen. In 1997 staat ze als 15-jarige aan de basis van Krezip. Het is niet zomaar een schoolband van dertien in een dozijn, zo wordt al snel duidelijk. Dat bewijst Krezip, waartoe ook Jacqueline’s zus Anne hoort, in 2000 met de popklassieker I Would Stay. Het komt op nummer 1 in de Nederlandse Top 40 én de Mega Top 50. Ook in België bezet de single de hoogste positie in twee hitlijsten. Het nummer wordt later door de luisteraars van 3FM uitgeroepen tot Beste Nederlandse Single Allertijden. En in 2000 wordt het luidkeels meegezongen tijdens Krezips debuut op Pinkpop.

I Would Stay is slechts één van de vele hits. Het nummer wordt opgevolgd door hits als Out of My Bed, All My Life, Lost Without You en Sweet Goodbyes. Met die laatste single komt er in 2009 voorlopig een eind aan de samenwerking. Jacqueline gaat haar eigen weg. Solo, maar ook met onder anderen Thé Lau, Douwe Bob en Danny Vera.

In 2019 komt de band toch weer bij elkaar. Krezip viert de rentree met een grote hit (Lost Without You) en deze zomer staat de formatie, bijna als vanouds, weer op … Pinkpop. En eind dit jaar is er in de Ziggo Dome in Amsterdam een jubileumshow.