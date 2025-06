Zeer grote brand bij papierverwerker: blussen gaat nog uren duren

Al uren woedt er bij Van Puijfelik Recycling aan de Koopvaardijweg in Oosterhout een zeer grote brand. Het vuur bij het papierverwerkingsbedrijf brak even na halfdrie uit. Brandweerteams van verschillende korpsen zijn met veel mensen en materieel uitgerukt.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een van de vele grote balen geperst papier die op het terrein staan. Of er ook ander materiaal door het vuur is getroffen, is onbekend.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de brand. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde tegen halfvijf dat het nog uren kan duren voordat het vuur is geblust.

Ook de gemeente Oosterhout maakt hier melding van.

Tegen vijf uur meldde de Veiligheidsregio dat de brandweer uitbreiding van het vuur naar aangrenzende panden probeert te voorkomen. De wind was toen iets gedraaid waardoor de rook richting Geertruidenberg trekt.

Rookwolken boven snelweg

De zwarte rookwolken sloegen eerst neer aan de noordzijde van de snelweg A59 bij Made. Verbrande papiersnippers dwarrelden toen neer in de omgeving van dit dorp.

In eerste instantie werd een buitenbrand gemeld, niet veel later werd er opgeschaald naar zeer grote brand. De brandweer heeft veel schuimblusvoertuigen en watertransportwagens ingezet. Bij het bedrijf staat ook een ambulance. Het is niet bekend of de ziekenwagen uit voorzorg is gealarmeerd of dat er toch iemand moest worden nagekeken of gewond is geraakt.

In 2018 kwam het bedrijf in het nieuws door de vondst van een container met 40 kilo cocaïne. De vracht was onderschept toen ze op weg was naar de onderneming in Oosterhout.

Vader van eigenaar veroordeeld

In oktober van dat jaar werd Adrie van P., de vader van één van de eigenaars van de papierverwerker, veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor zijn aandeel in de smokkel in cocaïne. De partij coke zat verstopt in zeecontainers met houtbriketten die bestemd waren voor het bedrijf in Oosterhout.