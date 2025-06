Huurscooters en auto in dezelfde straat in brand: grote schade aangericht

In de nacht van maandag op dinsdag zijn er op de Heusdenhoutsestraat in Breda diverse voertuigen in vlammen opgegaan. Het vuur ging ten koste van huurscooters en een auto. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Kort na twee uur stonden er zes huurscooters in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat ze alle verloren gingen. Rond kwart over drie was het weer raak op de Heusdenhoutsestraat: ditmaal stond er een auto in brand. Ook hier was de brandweer snel ter plaatse. Er moest onder meer schuim worden gebruikt, omdat de tank van de auto was gescheurd. De wagen liep grote schade op.

De auto liep forse schade op (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

De getroffen scooters (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

