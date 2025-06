Bewapende mannen slaan ruit van huis in: politie komt in actie

Twee bewapende mensen hebben donderdagmiddag een ruit van een appartement aan de Middellaan in Breda ingeslagen. Na de melding zijn onder anderen agenten met kogelwerende vesten in actie gekomen. Een van de bewapende mannen had een pistool bij zich, van de ander werd gezegd dat hij een mes op zak had.

Agenten hebben na de melding een auto een stopteken gegeven. De bestuurder mocht zijn weg al snel weer vervolgen. Dit gebeurde aan de Markendaalseweg. Rondom het appartementencomplex aan de Middellaan is de politie druk bezig met een onderzoek. Of de mannen zijn aangehouden, is nog onbekend.

Er werden meerdere agenten ingezet (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).