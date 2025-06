Ongeloof bij medewerkers recyclingbedrijf: 'Brand waarschijnlijk door accu'

Stukje bij beetje worden de verbrande balen papier bij Van Puijfelik Recycling in Oosterhout uit elkaar getrokken en zorgvuldig nageblust. In de nacht van maandag op dinsdag woedde er een grote brand bij het recyclingbedrijf aan de Koopvaardijweg. "Ik denk dat het komt door een accu die tussen het papier is blijven liggen, dat zien we vaker", gist een medewerker. De brandweer is inmiddels aan het afschalen, maar het blussen van de balen gaat nog de hele dag duren.

Vol ongeloof kijkt de medewerker naar de grote rookwolken die over het terrein trekken, vlammen slaan nog steeds uit een stapel papier in de hoek. De man vertelt tegen Omroep Brabant dat ze momenteel bezig zijn om met graafmachines de balen papier uit elkaar te trekken en zorgvuldig te blussen. De veiligheidsregio bevestigde eerder al dat het nablussen nog de hele dag in beslag zou nemen. De papierbalen moeten namelijk van binnenuit geblust worden.

Schade

"Met mij gaat het wel goed, maar er moet hier nog veel gebeuren", zegt eigenaar Andries van Puijfelik dinsdagochtend aan de telefoon. "Maar ik wil het hier even bij laten, we zijn nog druk bezig met blussen." De eigenaar is zelf druk in de weer op een graafmachine om de balen los te trekken. Volgens de medewerker is de schade aan het terrein beperkt gebleven. "Ongeveer 10 tot 20 meter van de muur en een stuk van het terrein over een lengte van 50 meter is in vlammen op gegaan", schat hij. Wel is het op één punt nog spannend, achter op het terrein komen vlammen omhoog naast een loods van een transportbedrijf. Met een watergordijn probeert de brandweer te voorkomen dat het vuur overslaat.

De brandweer is aan het afschalen (foto: Noël van Hooft.)