Cel én tbs voor scoutingleider (27) na ontucht met jonge meisjes

Jasper van D. (27) uit Tilburg moet drie jaar de cel in voor het misbruik van twee kinderen en een enorme hoeveelheid aan kinder- en dierenporno van ‘het ergste soort’ die hij in bezit had. Ook legde de rechtbank in Breda Van D. dinsdag tbs met dwangverpleging op.

De rechtbank oordeelt dat Van D. in 2021 een meisje van 13 heeft verkracht in een park in Alphen aan de Rijn. Volgens de rechtbank was er sprake van dwang, ook al gaf het meisje aanvankelijk toestemming voor seks. De toen 23-jarige Van D. was tien jaar ouder en had een fysiek en psychisch overwicht op haar waardoor ze niet aan hem kon ontsnappen, oordeelt de rechtbank.

Ook de ontucht met een meisje van 7 in 2023 tijdens een scoutingkamp, acht de rechtbank bewezen. Extra kwalijk in die zaak is dat het meisje tijdens dat kamp aan de zorg van Van D. was toevertrouwd en dat hij daar gruwelijk misbruik van maakte.

Van D. krijgt de dwangverpleging opgelegd omdat de rechtbank, net als justitie, ziet dat Van D. niet uit zichzelf met zijn neiging om kinderen te misbruiken zal stoppen. Vier keer werd de Tilburger al aangehouden en elke keer bleek dat hij toch weer aan kinderen had gezeten of weer kinderporno had gedownload.

Steeds weer in de fout

“Ik denk dat Jasper van D. wel wil veranderen, maar dat gewoon niet kan”, concludeerde de officier van justitie tijdens de zitting. Tussen 2021 en 2024 werd hij vier keer aangehouden en steeds ging hij weer in de fout. Hij overtrad daarmee alle voorwaarden en dan is het wel een keertje klaar, vond de officier. En daar is de rechtbank het dus mee eens, zo bleek dinsdag.