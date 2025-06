Dit betekent de val van het kabinet voor de Brainportregio: 'We gaan door'

Bestuurders in de regio Eindhoven verwachten niet dat de val van het kabinet de groei van de Brainportregio dwarszit. "We zijn begonnen aan de uitvoering. Dat kan en gaat gewoon door", zegt directeur Paul van Nunen van Brainport Development. Geert Wilders besloot dinsdag met zijn PVV uit het kabinet te stappen.

Maar er is nog meer geld nodig en daarvoor wilde de regio opnieuw met de pet rond in Den Haag. Dat bezoek lijkt nu even uitgesteld te kunnen worden. Brainport-wethouder Stijn Steenbakkers laat als eerst van zich horen op X, waarin hij teleurstelling uit over de gang van zaken in Den Haag. Dat doet de CDA’er met duidelijke bewoording.

De Brainportregio, onder aanvoering van chipmachinefabrikant ASML, groeit als kool. Het Veldhovense techbedrijf wil de komende jaren verdubbelen in de regio van 20.000 naar 40.000 medewerkers. Maar daarvoor moet er ook flink geïnvesteerd worden in onderwijs, woningbouw en infrastructuur. Begin vorig jaar werd met het toenmalige kabinet afgesproken om ruim 2,5 miljard euro te investeren in de regio voor de leefbaarheid en het behoud van de chipindustrie.

De val van het kabinet heeft geen directe gevolgen voor project Beethoven, zo denkt Van Nunen. “We zijn begonnen met de uitvoering en dat kan gewoon doorgaan. Het belang daarvan is ons inziens alleen nog maar verder toegenomen door alle geopolitieke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Onze inzet is dan ook om met volle kracht verder de uitvoering ter hand te nemen.”

Daar is wethouder Steenbakkers het mee eens, zo laat hij aan Studio 040 weten. "Wij zijn bezig met een schaalsprong maar dat is iets dat over de lange termijn vorm moet krijgen. Daar in hebben we goed samengewerkt met het vorige kabinet, met het huidige kabinet en dat zullen we ook doen met een nieuw kabinet."

Maar het wordt volgens Steenbakkers wel tijd dat Nederland in politiek rustiger vaarwater komt. "Waar de regio, maar eigenlijk het hele land behoefte aan heeft, is behalve continuïteit, concrete oplossingen voor problemen", zegt Steenbakkers. "Wat dat betreft is het een verdrietige dag, omdat er opnieuw een kabinet is dat zijn termijn niet heeft uitgediend, en dat is wel wat dit land verdient", zegt de wethouder.