Man bedreigd met wapen, massale klopjacht op verdachte

De politie is dinsdagmiddag massaal uitgerukt naar de Opwettenseweg in Nuenen, nadat een man daar bedreigd was met een wapen. De verdachte zou daarna een huis in zijn gevlucht. Een groot deel van de omgeving werd afgezet en zelfs buiten die afzetting werden omstanders verzocht om te vertrekken.

Er werd een speciaal interventieteam ingeschakeld om de man uit de woning te halen. Door heel Nuenen stonden ondertussen gepantserde wagens van de DSI, die op kruisingen en toegangswegen stonden te posten.

Een man op een fatbike die volgens de politie verdacht kwam aanfietsen, werd gelijk onder schot genomen en tegen de grond gewerkt. Het bleek niet om de verdachte te gaan. Toen het team binnen kwam, was de verdachte al op de vlucht geslagen, zo laat een woordvoerder weten. Er zouden wel aanwijzingen zijn waar de man zich nu bevindt. "Het onderzoek naar die locatie loopt nog, zodat we hem alsnog aan kunnen houden." Volgens de politie is dat niet meer in Nuenen. De man die bedreigd werd is niet gewond geraakt.