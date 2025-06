Na brand ontdekt gemeente dat arbeidsmigranten er illegaal woonden

Na een brand in een woning boven een restaurant in Schijndel heeft de gemeente Meierijstad ontdekt dat er acht arbeidsmigranten illegaal woonden. Dat meldt de gemeente na vragen van Omroep Brabant. "Op het adres stonden nul mensen ingeschreven en er was geen vergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten."

Een korte, maar flinke woningbrand zorgde ervoor dat op zondagochtend 11 mei acht arbeidsmigranten op straat kwamen te staan. Het vuur woedde in een houten aanbouw op de eerste verdieping, mogelijk ontstaan door een barbecue. "Ik was aan het slapen", vertelde een bewoner die met zijn slippers op straat stond. "Opeens was er vuur. Het was heel eng." De arbeiders uit Oost-Europa hadden geen idee waar ze heen moesten en hebben urenlang op straat gezeten, voordat iemand ze kwam ophalen. Nu blijkt dus dat de bewoners illegaal verbleven boven het restaurant aan de Hoofdstraat in Schijndel.

De gemeente had de illegale bewoning niet eerder gecontroleerd. "Er stond helemaal niemand ingeschreven op dit adres. En er was geen vergunning aangevraagd of verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten, alleen een huishouden mocht daar wonen. Dit adres is daarom ook niet door de gemeente gecontroleerd, omdat we niet op de hoogte waren van de huisvesting." Een woordvoerder van de gemeente zegt dat ze de hulp van inwoners nodig heeft om illegale bewoning op te sporen. "Dan kunnen we gaan controleren en handhaven. Maar de gemeente heeft van dit adres geen klachten of meldingen ontvangen."

Het vuur, vastgelegd door een buurvrouw.

Volgens de gemeente Meierijstad is het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten gevaarlijk. "Denk bijvoorbeeld aan uitbuiting van personen en het niet voldoen aan bouwkundige voorschriften en brandveiligheid. En bij een calamiteit weten de hulpdiensten niet wie of wat ze moeten aantreffen." Op adressen waar wel een vergunning is verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten doet gemeente 'af en toe' een controle. "Zo wordt er gecontroleerd op onder andere brandveiligheid en andere wetgeving." Op vragen wat nu de gevolgen zijn voor de eigenaar van de afgebrande bovenwoning gaat de gemeente niet in. "Op dit adres is er momenteel geen strijdigheid", is de enige reactie van de gemeente Meierijstad.