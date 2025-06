Eigenaar grillroom Sofram radeloos na sluiting: 'Wij zijn slachtoffer'

Radeloos is Recep Çelik, eigenaar van Grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Zijn zaak was afgelopen weekend twee keer het doelwit van een explosie, waarna de burgemeester van Roosendaal besloot het pand te sluiten. Maar daar snapt Recep niets van: “Wij zijn hier het slachtoffer.”

Het was vorige week onrustig rond de Rembrandtgalerij in Roosendaal. Eerst werd cafetaria Ceder door de gemeente voor twee weken gesloten. Aanleiding was een explosie in de nacht van 29 op 30 mei.

Het is niet voor het eerst dat er onrust en overlast bij de Rembrandtgalerij is. Volgens de ondenemer is de buurt onveilig. “Maar het is niet onze taak om het hier veilig te houden. Wij zijn hier de dupe van, terwijl de gemeente moet zorgen dat we veilig over straat kunnen.” Hij baalt er enorm van dat nu zijn pand gesloten is. “Ik moet nu opdraaien voor de kosten doordat mijn zaak niet open kan.”

De zaak is voor de duur van vier weken gesloten, zo laat de gemeente dinsdagavond aan Omroep Brabant weten. Recep gaat er in ieder geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat zijn zaak eerder open kan. Daarnaast gaat hij een petitie starten om aandacht te vragen voor de problemen in de wijk. “De maat is nu echt vol. De gemeente moet wat aan de overlast hier gaan doen.”