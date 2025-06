Miljoenenproject voor zorg en innovatie van start: nu geen luchtkastelen

Jarenlang is erover gesproken maar nu gaat het dan echt gebeuren. Boxmeer krijgt een zorg- en innovatiecampus. Eerdere plannen bleken luchtkastelen, maar met een nieuwe ontwikkelaar en de opening van een informatiecentrum is dinsdag het startsein gegeven voor het project. De plannen zijn ambitieus. "We steken geen miljoenen in het project om het te laten mislukken", vertelt commercieel directeur Albert Jan Huisman van de Zwitserse ontwikkelaar Necron.

De plek waar de campus moet verrijzen, is nu nog een grote kale vlakte, naast het Maasziekenhuis Pantein en de A77. Over een paar jaar moeten hier zo'n duizend tot tweeduizend mensen werken in een twintig voetbalvelden groot gezondheids- en innovatiecentrum. Of zoals de projectleiders het noemen: de Health Innovation Campus Boxmeer. Een plek voor zorg, wetenschap en innovaties. In 2008 waren er ook plannen voor een Health Campus in Boxmeer. Het moest het kloppend hart van de kankerbestrijding in Europa worden. Maar het idee van een ondernemer bleek een luchtkasteel: het ziekenhuis kwam er nooit, maar het kostte de gemeente wel tonnen. Nu gloort er weer hoop aan de horizon.

De maquette van de campus, met rechtsonder het al bestaande Maasziekenhuis Pantein (foto: Tom Berkers).

Plek voor zorg, AI en robotica

Het toverwoord is innovatie. De zorg in ons land staat onder druk door stijgende kosten, vergrijzing en personeelstekorten. Op de campus moeten hiervoor straks slimme oplossingen worden bedacht. "Vernieuwing in de zorg is noodzakelijk. We hopen dat hier straks oplossingen worden ontwikkeld op het gebied van robotica, kunstmatige intelligentie, preventieve zorg en gezonde voeding", vertelt Huisman van ontwikkelingsmaatschappij Necron.

Maar er moet ook ruimte zijn voor 'gewone' zorg. De eerste plannen zijn al bekend. Na de zomer wordt gestart met de bouw van een (zorg)hotel van de internationale keten Marriott International. Over twee jaar moet het klaar zijn. Het hotel met zo'n vierhonderd kamers is bedoeld voor mensen die regelmatig voor een behandeling naar het naastgelegen ziekenhuis moeten, voor familieleden, maar ook voor toeristen. 80 procent nog niet verhuurd

Verder moet er nog een herstelkliniek van Pantein op de campus komen, al is de kogel daarvoor nog niet helemaal door de kerk. De handtekeningen zijn nog niet gezet. Als ook die plannen doorgaan is het terrein voor twintig procent bezet. Welke start-ups en andere (zorg)bedrijven er nog op de campus komen is nog onbekend. "We voeren nog vergevorderde gesprekken met kandidaten", vertelt Huisman. Welke bedrijven dat zijn en hoeveel, kan hij nog niet zeggen. "Een substantieel aantal in ieder geval." 'Het gaat zeker lukken'

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er naast het hotel en de herstelkliniek ook verschillende bedrijfjes komen met kantoren en laboratoria. Daarbij moet samenwerking en kennisdeling een belangrijk uitgangspunt worden.

Het informatiecentrum op de Health Innovation Campus (foto: Tom Berkers)