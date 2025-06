Ricardo schiet rivaal dood maar krijgt geen straf

Ricardo D. (32) krijgt geen straf voor het doodschieten van Jeffrey R. (34) in juni 2023 op een kamp in Maarheeze. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag geoordeeld. D. heeft Jeffrey R. wel gedood en een andere man verwond, maar krijgt daarvoor geen straf, omdat hij dit volgens het hof deed uit noodweer.

Drie beroepscriminelen troffen elkaar op 25 juni 2023 op het kampje aan De Vinnen in Maarheeze. Jeffrey R. (34) werd met zeker dertien kogels doorzeefd, diens maat Kevin S. (38) kwam er ‘slechts’ met een schot in zijn been vanaf. En de derde, Ricardo D. (31) die op dat kamp woonde, zat sindsdien vast voor het schieten.

Tijdens de zitting eerder in de rechtbank en die van een paar weken geleden bij het gerechtshof werd duidelijk dat die 25e juni het slotakkoord was van een steeds hoger oplopend conflict in de drugswereld. Ricardo D. uit Maarheeze was goed in het maken van synthetische drugs en was gewild als ‘kok’. Jeffrey R. (34) was baas van een drugslab en had Ricardo in 2019 benaderd om voor hem te komen werken.

De relatie tussen de twee werd al snel minder goed, verklaarde Ricardo tegenover de rechters. Hij liet Jeffrey vanaf 2020 al verschillende malen weten uit het wereldje te willen stappen, waar hij al zeker tien jaar in zat. Maar, zo verklaarde Ricardo, Jeffrey deed er alles aan om hem niet kwijt te raken.

En dat deed Jeffrey blijkbaar niet met zakken geld en mooie woorden. Ricardo kreeg te horen ‘dat hij gewoon het hok in moest, anders zou hij in de kofferbak belanden’. Ricardo had, volgens Jeffrey, driehonderd kilo grondstof ter waarde van bijna veertigduizend euro kwijtgemaakt en dat moest op een of andere manier worden gecompenseerd. En dat kon door voor hem te werken.

Ricardo vreesde voor zijn leven

De dreigementen werden in het voorjaar en vroege zomer van 2023 zo erg dat Ricardo ging vrezen voor zijn leven. “Het was werken of de kofferbak in”, zo hoorde hij van een oom. En Ricardo had al vaker gezien en gehoord dat Jeffrey voor zulke dingen niet terugdeinsde en ook diens vriend Kevin S. (38) stond daarom bekend.