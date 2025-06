Deze succesvolle ondernemer had 'een valse start' in Moederheil in Breda

Ruud Sondag (62) is een uiterst succesvol ondernemer. Hij was 14 jaar lang de baas van afvalbedrijf Van Gansewinkel, het huidige Renewi, in Maarheeze en opereerde daarna als crisismanager bij Eneco en Schiphol. Maar zijn leven begon in Moederheil in Breda, waar zijn moeder afstand van hem deed. “Een valse start”, noemt hij het zelf, die zijn leven diepgaand heeft beïnvloed. Hij vertelt er woensdag over in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’.

Maar hij leerde van Van Gansewinkel wel dat je goed voor je personeel moet zorgen. En dat was precies wat er op Schiphol niet gebeurde. “Ik kwam daar in die kelders, nou als je die kantines, toiletten en douches zag, daar werd ik zo verdrietig van.”

“Dat was natuurlijk heel spannend en complex”, vertelt hij. Maar hij had veel aan zijn ervaringen bij Van Gansewinkel, waar hij als 33-jarige werd aangetrokken door de oprichter van het bedrijf, Leo van Ganswinkel. “Van hem heb ik zoveel geleerd”, zegt hij. “De eerste drie weken gingen we alleen maar vestigingen langs. In de Jaguar met chauffeur, wij samen achterin. En Leo rookte als een ketter, we moesten vaker stoppen om de asbak te legen dan om te tanken.”

Sondag wilde in een jaar tijd een einde maken aan de wachtrijen, het werd uiteindelijk anderhalf jaar, maar het lukte hem wel. Door te investeren in het personeel. Een jaar geleden zwaaide hij af bij Schiphol.

Geadopteerd

De rijke zakenman die hij nu is, staat in schril contrast met hoe zijn leven begon. Zijn moeder raakte onbedoeld zwanger en beviel in doorgangshuis Moederheil in Breda. Ze deed afstand van haar zoon en hij werd na een half jaar geadopteerd door het echtpaar Sondag uit Vlissingen. Daar groeide hij onbekommerd op, tot hij als 10-jarige te horen kreeg dat zij niet zijn echte ouders waren: “Dat werd heel triest gebracht, mijn moeder in tranen en zo, en daarna werd er eigenlijk niet meer over gesproken.”

Toen hij rond de 35 was, begon hij een jarenlange zoektocht naar zijn oorsprong. Zijn vader wilde hem niet ontmoeten, zijn moeder wel, maar die wilde zijn bestaan in haar omgeving wel geheim houden. “Een jaar of vier geleden kwam ik haar toevallig nog tegen, hier op het Museumplein", vertelt Sondag. “Een uitermate gesoigneerde vrouw, die mij eigenlijk niets te zeggen had.”

“Ja dat is zuur", zegt hij. Heeft die afwijzing misschien ook iets te maken met zijn bewijsdrang als ondernemer? “Dat zou best kunnen”, antwoordt hij. “Erkenning is wel een thema, meer dan bij anderen. Dit is niet iets wat je ooit echt naast je neer kan leggen. Maar het leven gaat door. Ik heb nu een aantal kleinkinderen en ik heb het gevoel alsof het allemaal bij mij begint. Juist omdat alles wat achter me ligt zo onduidelijk is.”

