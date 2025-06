Vrachtwagen met puin kantelt op kruispunt en knalt tegen verkeerspaal

Een vrachtwagen is woensdagmiddag gekanteld op de kruising Regenbeemd en de Terheijdenseweg in Breda. De truck botste daarbij op een verkeerspaal. Hoe het kon gebeuren, is niet bekend. De weg is bezaaid met puin waarmee de vrachtauto was geladen.

De chauffeur kwam met de schrik vrij. Met een graafmachine en een container wordt al het puin opgeruimd. De vrachtwagen moet nog worden geborgen. De weg was rond halfzeven nog altijd volledig afgesloten voor het verkeer.