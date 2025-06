Peter heeft zijn vriezer vol liggen met Aziatische hoornaars, dit is waarom

Een megavangst in de strijd tegen de opkomst van de Aziatische hoornaar. In Reusel-De Mierden hebben mensen de afgelopen twee maanden met zelfgemaakte vallen de koninginnen van het insect proberen te vangen. En met succes. Er zijn in totaal zeker 345 koninginnen van de Aziatische hoornaar gevangen. "Dit hadden we nooit verwacht", zegt Peter Lauwers van de plaatselijke bijenhoudersvereniging.

De imkers waren helemaal klaar met de Aziatische hoornaar. Het insect, dat van oorsprong niet uit ons land komt, vreet andere belangrijke insecten op, waaronder hun honingbijen. De verwachting was dat ze met de vallen zo'n honderd koninginnen zouden vangen. Het is uiteindelijk een veelvoud daarvan geworden.

Alle gevangen koninginnen zijn afgemaakt en geregistreerd. Volgens de bijenman is hun totale vangst goed voor 15 procent van alle gevangen en geregistreerde Aziatische hoornaars in onze provincie. "Dat is behoorlijk. En het heeft waarschijnlijk ook nut gehad, want wij hebben vooralsnog maar weinig nestjes kunnen vinden."

De vangactie met de lokvallen is nu gestopt. Koninginnen zitten in het nest en laten zich nog weinig zien. "Het was een intensieve periode, dus we nemen nu een paar weken rust."

Ondanks de goede cijfers is Lauwers ook een tikkeltje teleurgesteld. "Ik heb er zelf gek genoeg geen één in mijn val gehad", zegt de bijenhouder een beetje gefrustreerd. Hij vult snel aan: "Dat is natuurlijk ergens een goed teken. Misschien heb ik er dan geen in de buurt van mijn bijen."

Maar zijn diepvries zit wel vol met koninginnen: "Ik kan er soep van trekken", zegt hij lachend, doelend op alle koninginnen die gevangen zijn en bij hem worden verzameld. Uiteraard zijn ze niet echt bedoeld om op te eten. De insecten zijn ingevroren voor later onderzoek.

Over drie weken gaat de zoektocht op een andere manier verder. "We gaan de werksters rondom onze kasten vangen, merken en weer uitzetten. We willen weten hoe lang het duurt voordat ze weer terug zijn. Elke minuut is honderd meter. We kunnen dan gaan kijken hoe ver het nest van de Aziatische hoornaar van onze kasten vandaan is."

Uiteindelijk willen ze sommige Aziatische hoornaars ook gaan voorzien van een zendertje. Zo kunnen ook de nesten op moeilijk vindbare plekken opgespoord worden.