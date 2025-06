Gewapende overvallen op bouwmarkt en meubelzaak: verdachte langer vast

Een 22-jarige man uit Tilburg, Sven S., blijft ruim twee maanden langer vastzitten vanwege twee gewapende overvallen. Dat heeft de rechtbank van Breda donderdag beslist. De man viel in februari samen met twee anderen de bouwmarkt Toolstation in Waalwijk en een meubelzaak in Loon op Zand binnen met een alarmpistool. Volgens de twee andere mannen is Sven 'het brein achter de overvallen'.

De eerste overval was op 28 februari in de meubelzaak in Loon op Zand. De drie gingen naar binnen met een alarmpistool met 25 knalpatronen. Ze bedreigden het personeel, maar ze gingen er zonder buit vandoor.

De mannen probeerden het nog geen week later opnieuw, maar dan bij de Toolstation in Waalwijk. Ook hier bedreigden ze het personeel met een vuurwapen. Dit keer gingen ze er met 526 euro vandoor. De politie herkende de werkwijze van de mannen en al snel konden ze worden opgepakt. Brein achter de overvallen

De twee andere mannelijke verdachten zijn 17 en 19 jaar oud. Zij wijzen de 22-jarige Sven aan als het brein achter de gewapende overvallen. Zelf ontkent hij dat. "Toen ik het dossier las, barstte ik bijna in lachen uit", zegt hij donderdag in de rechtbank. "De een zegt dat er geen wapen was en volgens de ander waren er weer twee wapens." Dat Sven beterschap belooft door 'zijn best te doen bij een volgende kans' is voor de rechter niet voldoende om hem voorlopig vrij te laten. Hij blijft vastzitten tot de volgende zitting op 14 augustus. De 17-jarige verdachte mag de zaak wel in vrijheid afwachten. De 19-jarige verdachte mag dat ook, maar hij krijgt wel een enkelband.