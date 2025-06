Definitieve streep door horecaplannen voor voormalige waterzuivering

Er gaat een definitieve streep door de horecaplannen voor het terrein van de voormalige waterzuivering in Moerenburg in Tilburg. Zowel de organisatie als de waterschappen zien nog te veel onzekerheden om verder te gaan. "Velen hadden kunnen genieten van Waterproef", zegt een van de initiatiefnemers.

De aanvraag voor de vergunning duurde lang. Toen dat proces eenmaal doorlopen was, kwamen mensen uit de buurt daarop met veel veel bezwaren. De initiatiefnemer hield daar rekening mee in de huurovereenkomst, maar toch zijn er volgens waterschap de Dommel nog te veel onzekerheden.

Het plan van Ernst Jonkers werd in 2019 gekozen uit een aantal inzendingen. Het plan, dat de naam 'Waterproef' kreeg, moest een plek worden waar horeca, recreatie, watereducatie en een gezondheidscentrum samen kwamen. Maar er ontstond veel weerstand vanuit de buurt, onder andere door de vrees voor overlast en drukte in rustige natuurgebied Moerenburg.

Zo is nog niet bekend wanneer de initiatiefnemers willen beginnen en ook bij de financiering heeft het waterschap nog vraagtekens. Dit zijn redenen om definitief een streep door te plannen te zetten. "We vinden het jammer dat het niet gelukt is", benadrukt Mado Ruijs van waterschap De Dommel. "We vonden én vinden Waterproef een erg mooi initiatief. Maar het is nog te onzeker of het plan wel tijdig gerealiseerd zou kunnen worden."

Ook de initiatiefnemer baalt van de beslissing. "Het is voor mij onbegrijpelijk dat er na het winnen van de uitschrijving zo’n negatieve tendens is ontstaan", laat Jonkers aan Omroep Tilburg weten. "Het plan was goedgekeurd door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van alle mogelijke betrokkenen zitting hadden. Het blijft een mooi plan en de vele wel positieve reacties hebben ervoor gezorgd dat we tot het uiterste zijn gegaan. Velen hadden kunnen genieten van Waterproef."

Geen draagvlak vanuit de buurt

Wie wel blij is dat het initiatief niet doorgaat, is Frank Lemmens. Hij is de voormalig voorzitter van de oud-klankbordgroep en ook betrokken bij de wijkraad Bewonersbelang Jeruzalem. "Ik ben blij dat waterschap de Dommel tot het inzicht gekomen is dat het geen haalbaar initiatief was. Het kon niet rekenen op draagvlak van allerlei groeperingen in de buurt." Daarmee doelt Lemmens op de Vereniging Behoud Moerenburg, de wijkraden en de directe omwonenden.

Deze betrokken partijen hebben onlangs nog wel contact met elkaar gehad. "We zijn bereid om met het waterschap te kijken wat een zinvolle invulling kan zijn van de voormalig waterzuiveringsinstallatie", vertelt de voormalig voorzitter. "Er zijn toch nog mogelijkheden om daar hele mooie dingen te realiseren."

Toch kan Lemmens nog niet aangeven wat hij dan voor ogen heeft. "Daarvoor is het nog te vroeg, maar dat zal de komende maanden naar buiten komen."