Twee auto's botsen op A58, urenlange file

Op de A58 bij Oirschot zijn woensdag aan het eind van de middag meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Eén rijstrook richting Eindhoven werd afgesloten. Rond zeven uur werd de weg weer vrijgegeven en namen de files snel af.

Het verkeer moest rond kwart voor zes rekening houden met een vertraging van 45 minuten, maar iets na zessen was deze opgelopen tot meer dan een uur, meldde Rijkswaterstaat.

Een berger heeft de beschadigde voertuigen meegenomen. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.