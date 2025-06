Vrouw en kinderen vluchten badkamer in bij gewelddadig incident in huis

De politie heeft woensdag een man gearresteerd die zich gewelddadig zou hebben gedragen in een huis in Loon op Zand. De vrouw en kinderen verscholen zich in de badkamer toen de man een ruit insloeg en verbaal te keer ging.

Toen agenten arriveerden, was de man vertrokken. Na een zoektocht in de straat en in het buitengebied konden ze de verdachte aanhouden. Ook bij zijn arrestatie schold en tierde hij er op los. De man is afgevoerd in een arrestantenbus, melden wijkagenten op Instagram.