Hondje wacht twee uur tevergeefs bij ingang supermarkt op baasje

Een hondje is woensdagavond achtergelaten bij de ingang van de supermarkt Plus in Uden. Op camerabeelden is te zien dat een man de viervoeter vastzet met de hondenriem, maar hij heeft het dier daarna niet meer meegenomen.

Het dier zat vervolgens twee uur bij de supermarkt te wachten, totdat agenten zich over het beest ontfermden. De hond is gechipt, maar de chip blijkt niet geregistreerd te zijn. Mogelijk is de eigenaar vergeten het hondje mee naar huis te nemen. De politie Maashorst doet via Instagram een oproep wie het hondje herkent en wie de eigenaar is.