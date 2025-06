Bestuurder rijdt bijna 100 kilometer te hard in bebouwde kom

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag bekeurd nadat de bestuurder met 147 kilometer per uur door het centrum van Dongen reed. In de straat was 50 kilometer per uur toegestaan, zo meldt de verkeerspolitie Zeeland West-Brabant.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen. Ook heeft de politie een boete uitgeschreven en een rijontzegging opgelegd. De bestuurder zal ook een cursus over gedrag en verkeer moeten volgen bij het CBR. Die cursus is bedoeld om veilig en verantwoord te leren rijden en inzicht te geven in de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag