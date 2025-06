Overval op erotische massagesalon leidt tot ontruiming appartementencomplex

Na een overval op een erotische massagesalon aan de Leenderweg in Eindhoven woensdagavond is een appartementencomplex aan de Aalsterweg urenlang omsingeld door agenten. De overvaller die mogelijk gewapend was, ging er na de overval op de massagesalon vandoor. Een gedeelte van het appartementencomplex werd even later ontruimd. De politie viel binnen bij een appartement op de tweede verdieping. Daar werd uiteindelijk niemand gevonden.

De politie bevestigt donderdagochtend dat de overval en de inval bij de flat iets met elkaar te maken hebben. De massagesalon werd woensdagavond rond half tien overvallen. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen, liet de politie eerder weten. Medewerkers zijn wel bedreigd bij de overval, mogelijk met een vuurwapen. Hoeveel klanten er op het moment van de overval binnen waren, is niet duidelijk.

Overvaller ervandoor

Er is iets buitgemaakt bij de overval, maar wat is niet duidelijk. De dader ging er na de overval vandoor. De politie kwam rond tien uur 's avonds naar een appartementencomplex aan de Aalsterweg.

Een groep mensen die in de flat aanwezig was, moest naar buiten. Ze werden door agenten gefouilleerd voordat ze het gebouw mochten verlaten. Bewoners die bij het gebouw aankwamen, mochten ook niet meer naar binnen. Zo'n twaalf politiewagens kwamen naar de flat, agenten met kogelwerende vesten stonden rond het complex en de omgeving werd afgezet met lint. Agenten hadden de handen vol aan mensen die op de fiets of te voet toch probeerden onder de linten door te komen om hun weg te vervolgen. Deur opengebroken

De actie nam uren in beslag, tot ongenoegen van bewoners. Uiteindelijk besloot de politie een deur open te breken op de tweede verdieping. Agenten met helmen en kogelwerende schilden gingen naar binnen. In het appartement bleek niemand te zijn. Iets na half één 's nachts was alle politie weer vertrokken. Waar de politie precies naar op zoek is geweest, is niet duidelijk.

De overval was bij een erotische massagesalon aan de Leenderweg (foto: Persbureau Heitink).

Zo'n twaalf politiewagens kwamen naar de flat (foto: SQ Vision.)