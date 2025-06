Afpersers Frits van Eerd eisten 2,1 miljoen euro in dreigbrief

De twee mannen die voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd uit Veghel zouden hebben afgeperst, verschijnen deze donderdag voor de rechter. Het tweetal zou Van Eerd in 2023 hebben gedwongen om ruim twee miljoen euro te betalen. Als hij dat geld niet zou overmaken 'waren de problemen voor hem niet te overzien'.

De afpersers eisten een flink bedrag van 2.125.000 euro. "Ik geef jou hierbij de kans dit netjes op te lossen. Je krijgt maar één kans", zo stond volgens het AD in de brief.

Een dag later kreeg Jumbo een sponsorvoorstel voor ruim een ton. Daarna kreeg teambaas H. nog enkele tonnen op zijn rekening gestort. De sponsoring door Jumbo zorgde bij velen voor argwaan: de ploeg van H. had in 2021 nog nauwelijks aanzien en ook geen andere grote sponsors.

Die relatie begon in 2021 met een appje van de Limburger aan de Jumbo-baas. Daarin schreef H. dat hij met Van Eerd in contact wilde komen. Lange tijd reageerde Van Eerd niet. Een maand na het eerste appje reed Van Eerd naar het Limburgs dorpje waar H. woont.

Eigen strafzaak

In september 2022 werd Van Eerd aangehouden op verdenking van fraude en witwassen. Volgens het OM regelde hij sponsorcontracten in de motorcross in ruil voor gratis spullen of korting daarop. Na zijn aanhouding stopte hij als topman van Jumbo. De supermarkt stopte meteen met het sponsoren van het team van teambaas H. en alle andere teams.

Op 23 juni moet Van Eerd voorkomen in deze grote strafzaak. Daar zal hij zich onder meer moeten verantwoorden voor de vondst van 450.000 euro cash bij hem thuis en op zijn werkplaats. Een groot deel daarvan bestond uit briefjes van 200 en 500 euro, geld dat volgens opsporingsdiensten amper in het normale betalingsverkeer voorkomt.