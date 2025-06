Lukasz stak vriendin dood en liet haar 2 weken liggen: 16 jaar cel

Lukasz C. (42) uit Roosendaal moet zestien jaar de cel in voor het doodsteken van zijn vriendin Mariola (47). Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. De Poolse partners woonden samen op een piepklein kamertje en dronken veel en hadden vaak ruzie. In april vorig jaar werd deze combinatie de vrouw fataal.

De politie deed op 23 april 2024 een bizarre ontdekking. In dat piepklein kamertje in een arbeidsmigrantenhuis aan de Hoogstraat in Roosendaal lag een zwaar toegetakelde dode vrouw onder een stapel beddengoed. De Poolse vrouw van 47 bleek al bijna twee weken dood en dat stonk enorm.

De politie was laat op de avond gebeld door Lukasz C. (42) dat er iemand dood in zijn kamer lag en dat hij haar doodgestoken had. De dode vrouw was zijn vriendin Mariola. Ze was gestoken in haar rug en had gebroken ribben. De twee waren net gaan samenwonen op het kamertje van 2,5 bij 3 meter in dat kamerpand.

Luchtverfrissers en geurkaarsen

Bizar detail is dat de vrouw al bijna twee weken daarvoor, op 10 april, om het leven was gebracht. En al die tijd verbleef Lukasz C. op het kamertje waar het lijk lag. Het lichaam was weliswaar afgedekt met beddengoed, maar de lucht was niet te harden, ondanks alle luchtverfrissers en geurkaarsen.