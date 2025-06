Vrouw bijna gewurgd met schoenveter in GGZ-instelling, eis tbs met dwang

Een patiënte van de GGZ Helmond keek vorig jaar de dood in de ogen. Medepatiënt Bas K. (38) had een schoenveter strak om haar hals getrokken en liet niet meer los. Meerdere medewerkers doken op Bas K. en wisten na een paar minuten de stikkende vrouw te bevrijden.

Bas K. was donderdag in de rechtbank in Den Bosch om uitleg te geven over wat er op 5 augustus vorig jaar gebeurde. Maar de toehoorders moesten het vooral doen met getuigenverklaringen, want de 38-jarige man uit Grave herinnert zich niks en zat erbij alsof de zaak over een ander ging.

K. zat vorig jaar in een psychose en had zich vrijwillig laten opnemen in Oss. Maar toen hij daar andere patiënt sloeg, omdat die te dicht in de buurt kwam, werd hij overgeplaatst naar een instelling in Helmond. K. probeerde de rechters wel antwoorden te geven, maar ver kwam hij niet. Wel had hij veel spijt, want ‘dit had nooit mogen gebeuren’.

De man had het idee dat hij werd achtervolgd door de CIA en hij hoorde stemmen. Hij rookte 7 tot 8 jointjes per dag om ‘dingen te vergeten’. Na een heftige ruzie met een vriend besloot hij om zich op te laten nemen. En waar K. bang voor was, gebeurde toen alsnog in de instelling in Helmond.

Op 5 augustus, kort na half acht ’s morgens liep hij vanuit de tuin terug de keuken in. Hij liep naar de medepatiënte en trok een witte veter van een sportschoen strak om haar hals en liet niet meer los. Dankzij het massaal toegestormde personeel werd de vrouw bevrijd.