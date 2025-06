Man verkracht en vernedert vrouw terwijl hij haar ex-vriend videobelt

Het zijn gruwelijke feiten waar de 31-jarige B. uit Oss van verdacht wordt. In februari vorig jaar drogeerde en verkrachtte hij een verstandelijk beperkte vrouw in Tilburg, terwijl hij haar ex-vriend videobelde. Een maand later drogeerde en verkrachtte hij een man. Donderdag was de eerste zitting in de rechtbank in Breda, maar B. en zijn advocaat waren niet aanwezig.

Ondertussen videobelde hij de ex-vriend van het slachtoffer om te laten zien waar hij mee bezig was. Hij schold het slachtoffer uit en vernederde haar. "Ze kan niet eens iets zeggen. Ze piept niet eens bro, het is gewoon heet bro", zei hij tegen haar ex-vriend.

De verkrachting van de vrouw gebeurde op 4 februari vorig jaar in een huis aan de Griegstraat in Tilburg. De man liet het slachtoffer de vloeibare drug GHB drinken, waardoor ze bewusteloos raakte. Hij trok vervolgens haar broek uit en verkrachtte haar.

Verkrachting en mishandeling

De tweede verkrachting was op 16 maart vorig jaar, in hetzelfde huis in Tilburg. Het is niet duidelijk wat de reden is dat dit in hetzelfde huis gebeurde.

De verdachte liet het slachtoffer eerst GHB drinken. Hij sloeg vervolgens de man, bespuugde hem, schold hem uit en verkrachtte hem onder meer met een deodorantfles. Ook stopte hij een voet in de mond van het slachtoffer. Dat alles filmde hij. Een dag later heeft hij het slachtoffer nog eens mishandeld en in zijn gezicht gestompt.

Omdat de verdachte niet aanwezig was bij de zaak, zijn een aantal dingen nog onduidelijk. Zo is het niet bekend hoe de verdachte zijn slachtoffers kent.

De officier van justitie vertelde donderdag dat vanwege de gevoeligheid van de zaak en het onderzoek de verdachte pas in februari 2025 is aangehouden. De rechter heeft bepaald dat B. voorlopig vast blijft zitten tot de volgende zitting op 29 augustus.