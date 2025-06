'Laf en schokkend', hoge eisen voor overval op hoogbejaarde vrouw (92)

Tegen zeven mannen en één vrouw die onder meer een vrouw van 92 in Heusden met geweld zouden hebben overvallen, zijn deze week gevangenisstraffen tot 14 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie houdt de criminele bende ook verantwoordelijk voor een reeks andere gewelddadige overvallen, veelal op oudere vrouwen, meerdere inbraken, babbeltrucs en drugsbezit.

In september 2024 wordt de hoogbejaarde vrouw van 92 in Heusden slachtoffer van een gewelddadige overval. De vrouw verklaart dat vijf mannen haar overvallen en haar trouwring van haar vinger trekken. Daardoor loopt ze letsel aan haar hand op. Ook wordt ze bij haar schouder vastgepakt en op bed gedrukt. Geld en sieraden worden buitgemaakt.

De criminele bende uit Lelystad wordt verdacht van meer delicten. De groep bestaat uit Koja J., Juliano J. en Boban J. - broers van elkaar - hun zus Ivanuska J. en hun neven Gary P., Piliwano P. en Lorenzo P. De laatste verdachte, Serge K., is geen familielid. Alle verdachten zijn tussen de 22 en 33 jaar oud. Samen worden ze verantwoordelijk gehouden voor meerdere gewelddadige woningovervallen, een straatroof en pogingen tot oplichting in 2024. Daarvan zijn vaak oudere vrouwen het slachtoffer.

Andere woningoverval en straatroof

In juni 2024 vindt een vergelijkbare woningoverval als in Heusden plaats, nu in Den Bosch. Een 82-jarige vrouw wordt overvallen door meerdere mannen. De vrouw wordt bij haar polsen gepakt en één van de mannen trekt een ketting van haar nek.