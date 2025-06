Bekende pandjesbaas David D. weer vrij na aanhouding voor oplichting

De 54-jarige pandjesbaas uit Vught die vorige week dinsdag werd aangehouden voor het oplichten van huurders, is een dag later weer vrijgelaten. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag weten. Omroep Brabant ontdekte dat het om de bekende pandjesbaas David D. gaat. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak.

De pandjesbaas is een dag na zijn aanhouding vrijgekomen en is daarom niet voorgeleid, laat het OM weten. "Tot het onderzoek is afgerond, mag de verdachte de zaak in vrijheid afwachten", zegt Bart Vaessen, woordvoerder van het OM. D. zou de afgelopen tien jaar ruim 800.000 euro hebben verdiend door huurders te veel service- en energiekosten te laten betalen. Dat zou hij gedaan hebben door huurders meer te laten betalen via voorschotten dan ze daadwerkelijk verbruikten aan gas en elektriciteit.

Ook boekhouder verdacht

Volgens het Openbaar Ministerie blijft hij ondanks de vrijlating verdachte in de zaak. Hij wordt verdacht van oplichting in vereniging en van valsheid in geschrifte in vereniging. Een boekhouder zou de pandjesbaas geholpen hebben en werd eerder al verhoord. De boekhouder blijft ook verdachte in de zaak. Bij de aanhouding vorige week dinsdag werden meerdere dure auto's in beslag genomen. Ook werd er beslag gelegd op de bankrekeningen van de pandjesbaas. De politie en het OM raden slachtoffers aan om zich via een advocaat te laten adviseren over hun rechten in een eventuele civiele zaak.

Foto: Politie.nl.