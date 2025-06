Berry en Deborah moeten na 25 jaar hun huis uit op dit vakantiepark

Berry en Deborah Steegers wonen al 25 jaar op het vakantiepark in Molenschot. Maar ze moeten weg. Het park is overgenomen door het Franse recreatiebedrijf Capfun en dat wil het park anders inrichten. Al meer dan honderd vaste bewoners kozen eieren voor hun geld en vertrokken. Maar niet Berry (56) en Deborah (51). Zij willen koste wat het kost blijven.

Met de auto pikt Berry zijn bezoek op bij de toegangspoort van het park. Vroeger was het bekend als camping Linberg, nu staat er ‘Capfun Wondermolen’ op het toegangsbord. Blikvanger is een groot overdekt zwembad. Op het park is geen caravan meer te bekennen: overal staan nette houten chalets. En tussendoor vind je nog een verdwaald chalet van een vaste bewoner, zoals Berry.

Ooit had het park zo’n 150 vaste bewoners, daarvan zijn er nu nog negentien over. Zij wonen er net als Berry vaak al tientallen jaren. Als we aankomen bij zijn chalet, wijst hij naar de overkant: “Ik kom hier al 38 jaar, omdat mijn vader en moeder daar hebben gestaan. We kwamen hier met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Kerst, Oud en Nieuw. Dus we hadden iets van: waarom gaan we eigenlijk nog naar huis toe?”

De toenmalige eigenaar van camping Linberg vond het goed. Berry verkocht zijn huis in Den Haag en liet een chalet bouwen, op grond die hij huurt van Linberg. Trots leidt hij zijn bezoek rond. “Via de tuin kijken we uit op het bos. Kunnen we lekker met de hond wandelen.” Naast de grote huiskamer heeft Berry zijn mancave: “Hier kijk ik voetbal.” Verder zijn er een kantoortje, badkamer en twee slaapkamers.