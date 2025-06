Honden, katten en een papegaai gered bij brand in huis

Bij een brand in een huis in Oosterhout heeft de brandweer donderdagmiddag een groot aantal huisdieren gered. Het gaat om verschillende honden en katten en een papegaai. De brand was in een huis aan de Asterstraat.

Het vuur was rond kwart voor drie door nog onbekende oorzaak uitgebroken. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Volgens een getuige heeft de brand in de keuken gewoed. De bewoners waren niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Hun dieren zijn volgens een woordvoerder van de Dierenambulance niet gewond geraakt. "Gelukkig maar", zo zei de woordvoerder.

Ook de politie werd ingeschakeld (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.