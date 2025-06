Verdachten afpersen oud-Jumbo-baas Van Eerd: 'We werkten voor een baas'

De twee mannen die in 2023 voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd voor ruim 2,1 miljoen probeerden af te persen, stuurden drie dreigbrieven en brachten die ook persoonlijk langs bij diens huis in Heeswijk-Dinther. Justitie neemt dat hoog op en eiste donderdagmiddag dertig maanden cel waarvan zes voorwaardelijk voor hoofdverdachte Olaf H.. Helper Mustapha hoorde zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf eisen.

Samen hebben ze in het voorjaar van 2023 die brieven wel geschreven, gaven ze toe. Maar daar hield hun rol toch echt wel op. Voor Mustapha Y. zou dat betekenen dat hij alleen maar een heel domme vriendendienst zou hebben gedaan, die hem flink in de problemen heeft gebracht en ervoor zorgt dat hij nergens meer in de zorg een baan kan krijgen.

Onbekende baas ‘Die jongen van de cross heeft geld van de baas geleend en dat moet terug. Je krijgt nu een kans om het op te lossen’, schrijven de mannen in een van de brieven aan Van Eerd. Volgens de officier van justitie zitten de brieven vol met dreiging van een onbekende baas en werd er gedreigd met het onthullen van een geheim over Van Eerd. Maar als er betaald werd, zou alles goed komen.

Hoofdverdachte Olaf H. hield vol dat hij slechts een doorgeefluik was en Mustapha Y. had alleen zijn goede vriend Olaf geholpen met het schrijven en bezorgen van een brief en telefoon bij Frits van Eerd thuis in Heeswijk-Dinther.

Frits van Eerd was niet naar de zitting in de rechtbank in Den Bosch gekomen. De twee verdachten wel en deze Olaf H. uit het Limburgse Echgel en Mustapha Y. uit het naburige Helden hadden een heel andere lezing dan justitie. Ze waren niet schuldig aan afpersing, maar zelf ook slachtoffer, zo verklaarden ze. Ze waren eigenlijk loopjongens van ‘een grote baas wiens naam niet werd genoemd’.

Ik heb uren met hem overlegd over zijn toekomst en als dat niet lukt gaat hij me afpersen. Hij heeft niet alleen mij daarmee geraakt, maar ook de veiligheid van mijn gezin aangetast.

Olaf H. had wat meer uit te leggen aan de rechters. Hij had al jaren contact met Frits van Eerd en werd ook tot na de aanhouding van Frits van Eerd wegens witwassen in september 2023 voor vele tonnen gesponsord door Jumbo, dankzij de bemiddeling van Frits van Eerd.

Misbruik

Justitie verwijt vooral Olaf H. dat hij misbruik heeft gemaakt van de situatie van Frits van Eerd. In 2021 zou Olaf H. slechte verhalen uit de motorcrosswereld hebben gebruikt om in contact te komen met Frits van Eerd. En daar dook voor het eerst de naam op van Theo E., die hoofdverdachte is in de witwaszaak rond hem en Van Eerd, die later deze maand in Assen dient. Die E. zou gezegd hebben dat ‘als je een ton zwart betaalt, je er twee ton sponsoring van Jumbo wit voor terugkrijgt’.

Na een maand nam Van Eerd toch maar contact op met Olaf H. en vanaf de volgende dag was Jumbo ineens sponsor van Riley Racing van teambaas Olaf H. En dat fronste vele wenkbrauwen in de motorcrosswereld, want dat team stelde weinig voor.