Wordt rookworst onbetaalbaar? Grote zorgen over deal Unox en Zwanenberg

Door de geplande overname van Unox door Zwanenberg, met een fabriek in Oss, vreest de Autoriteit Consument& Markt (ACM) voor hogere prijzen in supermarkten van onder meer rookworsten en houdbare soepen. De toezichthouder denkt dat Zwanenberg een te sterke onderhandelingspositie krijgt en gaat langer onderzoek doen naar de overname.

Levensmiddelenconcern Unilever kondigde in december de verkoop aan van Unox. Daarmee kwam er na zo’n honderd jaar een eind aan de verbintenis tussen de twee van oorsprong Osse bedrijven.

Fabriek Oss

Unilever verkoopt Unox aan vleesproductenmaker Zwanenberg Food Group uit Almelo. In een fabriek in Oss maakt Zwanenberg nu al een groot deel van de Unox-producten. Na de overname is de vleesproducent eigenaar van het merk Unox en neemt het ook de verkoop van deze producten aan supermarkten op zich.

Zwanenberg maakt vooral producten voor supermarkten die ze vervolgens onder eigen huismerkennaam verkoopt. Unox verkoopt producten als rookworsten en soepen onder de eigen merknaam. De belangrijkste concurrenten van Unox zijn waarschijnlijk huismerken van supermarkten, waarin Zwanenberg een grote speler is.

Hogere prijzen

"Op basis van haar eerste onderzoek ziet de ACM het risico dat Zwanenberg met de overname van Unox een te sterke onderhandelingspositie richting supermarkten krijgt. Daardoor kunnen mensen te maken krijgen met hogere prijzen voor bijvoorbeeld rookworsten", redeneert de ACM.

De ACM wil dit risico nu verder onderzoeken. Als Zwanenberg en Unox verder willen met het overnameplan, kunnen ze een vergunningaanvraag indienen bij de ACM.