Steenmarters teisteren dorp: 'We slapen door de overlast in onze garage'

De steenmarter maakt bewoners in Geffen het leven zuur. Zowel in auto's als onder daken van huizen zorgen de roofdiertjes voor veel overlast.

Maar de steenmarter heeft meer favoriete plekken. Een paar straten verderop hebben buurtbewoners er slapeloze nachten van. “Er loopt er hier al maandenlang eentje rond op ons dak en dat hoor je heel goed”, vertelt een bewoner. “Door de herrie hebben we onze slaapkamer verlaten en zijn we op een matras in de garage gaan slapen. We gaven zeker duizend euro uit om de dakgoten dicht te maken, zodat hij niet naar binnen kan kruipen. Verder kan je er helaas niet veel aan doen."

Bij de buren kroop het beest zelfs in de spouwmuur. "Als hij daar zijn nestje maakt, ga je het uiteindelijk ruiken", zegt Nick Jager van Dakgoot-Bescherming.nl uit Odiliapeel. "Het veroorzaakt daarnaast schade aan isolatiemateriaal." Hij krijgt steeds vaker aanvragen door de overlast van het dier. "Van nature verblijven steenmarters graag in donkere, gesloten ruimtes, dus ook onder daken. Om dat te voorkomen maken wij het dak met een beschermingssysteem volledig dicht."

Het bedrijf is hier tegenwoordig meerdere dagen per week mee bezig. "Het komt steeds vaker voor, maar het probleem is nog weinig bekend onder de mensen. Sommige klanten dachten vanwege het lawaai dat er werd ingebroken." Het is volgens hem een groeiend maatschappelijk probleem. "De marter is een beschermde diersoort en heeft nauwelijks natuurlijke vijanden. Daarom neemt de populatie toe. Het is net een olievlek."