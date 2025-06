Cocaïne, hennep en hasj gevonden bij doorzoeking pand

In een pand aan de Kastanjelaan in Bergen op Zoom zijn donderdagavond henneptoppen, cocaïne en hasj gevonden na meerdere (anonieme) meldingen van buurtbewoners dat er drugs gedeald zou worden. Dat meldt de politie vrijdag. Een 33-jarige man uit Bergen op Zoom is aangehouden voor drugsbezit.

De politie startte een paar maanden geleden na de anonieme meldingen een onderzoek. Donderdagavond vielen agenten het pand aan de Kastanjelaan binnen voor een doorzoeking. Zij vonden 16 gram cocaïne, 186 gram henneptoppen en bijna 800 gram hasj. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De 33-jarige man is aangehouden en zit nog vast voor verder verhoor. De politie doet verder onderzoek.