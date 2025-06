Veelpleger maakt enorme schade voor kleine buit, behandeling geëist

Voetbalclub DIA uit Teteringen en de naastgelegen Mixed Hockeyclub kregen in januari ongewenst bezoek. Een inbreker gooide beide clubhuizen helemaal overhoop en vernielde ruiten, deuren en kassa’s. Deze vrijdag stond de dader voor de rechtbank in Breda en werd duidelijk wie er nou achter deze inbraken zit.

En dat was de 44-jarige Petros O. uit Breda. Gekleed in een trainingspak zat hij voor de drie rechters. Zijn profiel is snel geschetst: veel drugsgebruik, geen vaste woonplaats en veel geld nodig om die drugs te kopen. En dus zwierf Petros veel op straat, loerend op een kans om iets te verdienen. Vrijdag werden er acht vergrijpen behandeld, want Petros ging niet alleen langs bij de sportclubs. Hij reed op een gestolen mountainbike van rond de 10.000 euro en pleegde ook nog inbraken in kelderboxen van flats en brak een auto open. De schade die deze veelpleger maakte, was vele malen groter dan de opbrengst. Petros wist niet of er iets te halen viel, maar ging gewoon kijken en vernielde deuren en ramen. Hij vond bij een flat in de Antwerpenstraat in Breda een sleutel en ging kijken of die paste op een kelderbox. Dat was niet het geval en dus forceerde hij meerdere deuren en nam gereedschap mee.

Lange wachtlijsten

En zo ging het steeds afgelopen winter. Petros gebruikte de opbrengsten van zijn inbraken om drugs te kopen. Want dat is de rode draad in zijn leven, zo bleek. Petros zou begin vorig jaar al opgenomen worden om van zijn verslavingen af te komen, maar door lange wachtlijsten raakte hij uit beeld bij de zorginstanties. En dus bleef hij op straat actief. In de rechtszaal werden de beelden vertoond van de inbraak bij voetbalclub DIA in Teteringen. Petros herkende zichzelf niet, maar de politie wel: Petros is de man die met een hamer de voordeurruit inslaat en binnen nog veel meer vernielt. Meerdere deuren moesten eraan geloven, jassen werden doorzocht, de kassa vernield. De schade was zo’n 8000 euro, terwijl de uiteindelijke buit een doos Flügel en wat energydrank was.