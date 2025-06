Kapper Dante straalt in realityserie: 'Willebrorders zijn lieve mensen'

Hij was al wereldberoemd op ’t Heike en inmiddels heeft ook de rest van Nederland hem in het hart gesloten. Dante Deterala is de ster van de real-life soap ‘St. Willebrord, het Mirakel van Brabant’. Na zijn optreden als Shirley Bassey in de aflevering van afgelopen donderdag kreeg de goedlachse kapper zelfs verschillende huwelijksaanzoeken. “Ik vertel het maar niet tegen mijn vriend Huib, anders wordt hij nog jaloers.”

De gulle lach tekent zijn overwinning op het verdriet uit zijn verleden: "Mijn droom is werkelijkheid geworden maar ik ben van heel ver gekomen." Dante groeide op in een groot gezin. Zijn vader had grote moeite met de homoseksualiteit van zijn zoon. Dante mocht daarom als enig kind van het gezin niet naar school. Op jonge leeftijd was hij al op zichzelf aangewezen.

Toen het gezin vanwege de ziekte van zijn vader naar Manilla verhuisde, werd Dante erop uit gestuurd om geld te verdienen als ‘stadsgids’. Eenmaal op straat bleken buitenlandse toeristen op iets anders uit te zijn dan een rondleiding door de stad.

Zijn bijzonder talent voor het kappersvak bleek zijn redding. Via een kapsalon in Manilla kwam hij als 28-jarige in contact met een 82-jarige man uit Breda. “Hij was dol op mij. We hadden geen seks, hij vond het gewoon fijn om met mij te kletsen. Toen hij terug in Nederland was, belde hij mij iedere week. Uiteindelijk heeft hij mij in 1991 naar Nederland gehaald.”

Dante kreeg korte tijd later een nieuwe relatie in Sint Willebrord met wie hij zijn eigen kapsalon opende. Inmiddels is hij al weer zeven jaar gelukkig met Huib die ook regelmatig in de serie voorbijkomt. “Hij is daar eigenlijk niet zo van. Maar nu hij zichzelf terugziet, vindt het hij het ook leuk, hoor.”