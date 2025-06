VS dwarsbomen visumaanvraag van Dinand: 'Onzeker of ik het wel haal'

Het is even slikken voor sporttalenten uit Brabant die zich klaarmaken voor een Amerikaans avontuur. Elk jaar gaat een aantal talenten met een studiebeurs naar de VS, om daar aan een universiteit te studeren of te sporten. Maar door een plotseling besluit van de Amerikaanse regering kunnen ze voorlopig geen studentenvisum aanvragen en is het onzeker of ze het begin van het schooljaar wel gaan halen. "Als ik me niet op tijd meld, mag ik mijn studie daar niet beginnen."

De tijdelijke pauze is opgelegd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington, in opdracht van president Trump. Zijn regering wil buitenlandse studenten voortaan scherper controleren, vooral via hun sociale mediagebruik. Totdat dat nieuwe screeningsproces volledig op poten staat, mogen ambassades in Europa geen nieuwe visumafspraken inplannen. Afspraken die al gepland stonden kunnen doorgaan, maar wie nog geen afspraak had, zit voorlopig in de wachtstand.

"Mijn toekomstplannen hangen aan een zijden draadje."

Dinand van Helvoort (21) uit Gemert had zijn toelating voor het Brevard College in North Carolina al binnen. Hij had een huis geregeld op de campus en zijn Nederlandse vrienden al bijna voor een jaar uitgezwaaid. Maar een visumafspraak op de ambassade, het laatste wat hij nog moest regelen, kan hij nu niet maken. "Ik schrok ervan toen ik dat hoorde, want dit is echt niet leuk", zegt hij. "Ik had alles geregeld, een plan gemaakt voor de toekomst en nu is onzeker of ik het wel haal. En het ergste is: je kunt er niets aan doen.”

Dinand zou in de VS gaan voetballen en studeren. Via een tussenpersoon, het Bossche Kings Talent, kwamen beelden van hem bij coaches in Amerika terecht. Zo viel de keuze op Brevard. "Ik wilde uit mijn comfortzone stappen en het avontuur aangaan." De voetballer probeert positief te blijven. "Ik hoop dat ik over een paar weken alsnog een afspraak kan maken", zegt hij. Maar de tijd dringt: 11 augustus begint het schooljaar daar, als zich dan niet op de universiteit meldt, is hij niet meer welkom. "Ik moet mijn visum dus vóór 1 augustus aanvragen."

"Super onzeker voor studenten én voor scholen, die kunnen failliet gaan."

Het is dus afwachten tot de Amerikaanse overheid het nieuwe screeningsproces rond heeft en de ambassades weer mogen opstarten. “Dat kan weken duren, maar ook maanden,” legt Han de Koning uit, directeur van Kings Talent, dat studenten die deze stap willen maken op weg helpt. Ook zijn bedrijf zit in onzekerheid na deze beslissing van de Amerikaanse regering. “We zijn dag en nacht bezig om studenten gerust te stellen en te helpen waar we kunnen,” zegt De Koning. “Maar het is nu vooral hopen dat deze pauze niet te lang duurt.” Voor Dinand is het erg spannend. Als zijn droomreis naar Amerika dit jaar niet doorgaat, studeert hij verder aan de Fontys Hogeschool in Nederland. “Ik heb een back-upplan. Maar er zijn ook sporters voor wie dit echt alles is, die hiervoor jaren hebben getraind. Voor hen is het nóg spannender", zegt hij. De Koning verwacht dat niet alleen organisaties en studenten hier het moeilijk gaan hebben, als de visumafspraken niet op tijd kunnen worden gemaakt. "Ook Amerikaanse universiteiten lopen hierdoor grote financiële risico's", zegt hij. "Er zijn scholen die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het collegegeld van buitenlandse studenten. Als dit lang duurt, kunnen er gewoon scholen failliet gaan.”